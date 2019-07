‘Temptation’-Rodanya geeft meer details over zwangerschap

Onlangs kondigde Rodanya Kelsey aan dat ze zwanger is. Dat kwam volledig onverwachts en de identiteit van de vader blijft een mysterie. In een nieuw interview vertelt ze hoe ze met de zwangerschap omgaat.

Enkele maanden geleden werkte Rodanya zich in ‘Temptation Island’ in de kijker door haar vriend Morgan te bedriegen met verleider Danicio. De 21-jarige Nederlandse haalde twee weken geleden alweer de voorpagina’s door aan te kondigen dat ze onverwachts zwanger is. Over de identiteit van de vader zwijgt ze als een graf, al maakte ze duidelijk dat het niet Danicio is.

Stressvolle periode







In een interview met Grazia legt ze uit hoe ze ontdekte dat ze zwanger is. Ze ging toen door een stressvolle periode na de breuk met Morgan en de beschuldigingen over het bedrog met Danicio. “Ik voelde me hartstikke beroerd destijds, maar ik dacht dat alle stress me zo misselijk maakte. Een vriendin zei: ‘Doe voor de zekerheid toch maar een test.’ En ja hoor, zwanger!”, aldus de veertien weken zwangere Rodanya.

Aan abortus gedacht

In eerste instantie panikeerde Rodanya en sloeg de twijfel toe. “Mijn eerste reactie was: ‘O nee, alsjeblieft niet.’ Even heb ik overwogen om het weg te laten halen, maar dat voelde niet goed. Ik heb een aantal dingen voor mezelf op een rijtje gezet. Wat wil ik? Kan ik het? Ben ik er klaar voor? Heb ik een stabiele basis te bieden? Het antwoord op al mijn vragen was ‘ja’. Ik ben afgestudeerd, werk fulltime, ben financieel onafhankelijk en heb een eigen huis”, vertelt ze.

Dankbaar

Intussen is Rodanya helemaal gewend aan het idee en bereidt ze zich voor op het moederschap. “Ik ben nog jong, maar leeftijd is maar een getal. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat dit me gegund is. Dit kindje brengt me zo veel vreugde na een kutperiode. Dus ik ga er voor de volle honderd procent voor. Ik ben blij en supertrots”, klinkt het.