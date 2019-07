Seksende slangen vallen door het plafond

Een koppel verliefde slangen is door het plafond van een huis in Australië gezakt, terwijl ze nogal hevig de liefde bedreven. Matt Hagan van de ‘Cairns Snake Catchers’ moest de geile dieren gevangen nemen.

Hagan trof de twee slangen van elk zo’n 5 meter lang romantisch in elkaar verstrengeld. “Ze waren duidelijk aan het paren”, verklaarde Hagan aan Cairns Post. “Het is zeldzaam om zulke grote pythons onder een dak aan te treffen, maar dit is in elk geval een goede start van het paringsseizoen!”







Pythons zijn erg luidruchtig tijdens deze periode van het jaar. “Om indruk te maken op de vrouwtjes, vechten de mannetjes met elkaar. Als er enkele slangen je huis binnendringen, kan je je dus aan enorme schade verwachten”, weet Hagan.