Reggae Geel is klaar om Buju Banton te ontvangen

Je hoeft al even niet meer helemaal naar Geel af te zakken voor een deugddoende portie Jamaicaanse vibes. Festivals die een beetje mee zijn met de tijd, zetten met plezier wat reggae, dub of dancehall op de affiche. Dat is natuurlijk positief, maar vaak ontbreken er enkele essentiële ingrediënten om zo’n show helemaal tot zijn recht te laten komen.

Reggae Geel heeft na veertig edities alle variabelen onder controle: een topaffiche, een zalig festivalterrein, het mooiste ‘dub-bos’ van de lage landen, lekkere Caribische keuken en met stip de chillste bezoekers. Je ziet er een mix van reggae- en dubfanaten in alle kleuren, piekfijn uitgedoste dancehall kings en queens, maar ook nieuwsgierige locals en de doorsnee festivalganger. Die laatste weet zelf ook niet helemaal goed waarom, maar na zijn eerste Reggae Geel blijft hij gewoon terugkomen… wellicht een gevolg van de ‘Natural Mystic’, die al jaren over het terrein hangt. Eens je het tegendraadse, aardse ritme écht hoort en voelt, ben je verkocht.

Buju Banton







Organisator Kris Eelen had één missie voor de editie van 2019: Buju Banton naar Geel halen. De man is, na zeven jaar ‘ballingschap’ in de VS, opnieuw op vrije voeten. Met zijn ‘Long Walk to Freedom’-tour zorgt hij intussen voor extatische taferelen bij fans wereldwijd. Toegegeven, het vergelijken van zijn lot met dat van Nelson Mandela getuigt van weinig bescheidenheid, maar de controversiële artiest met de schuurpapieren stem is ‘incontournable’. Hij sluit op zaterdag de mainstage.

Rockers

Op donderdagavond kan je al een beetje opwarmen in de ‘One Love’-tent, maar let vooral op dat je niet te vroeg piekt. Van vrijdagavond tot zondagochtend passeert namelijk een waslijst aan levende legendes en opkomend talent de revue. Hoe beter van start gaan dan met de onvervalste roots van The Congos, hemelse samenzang als opener op vrijdag, gebackt door het Belgische Pura Vida. Stuiter vervolgens door de ‘Bounce Dancehall’, waar de gastheren van Warrior Sound Int. een rist soundsystems – van Antwerpen tot Japan – uitnodigen om de massa op temperatuur te brengen voor Kranium. Bezin bij momenten in de ’18 Inch Corner’ met Pablo Gad of op de bezwerende klanken van Kibir La Amlak. Vrijdag afsluiten doe je met de ‘Rockers’ Live Show. De nog in leven zijnde muzikanten van de legendarische cultfilm uit 1978 brengen live de volledige soundtrack. ‘Rockers’ heeft overigens niets te maken met luide gitaren, maar verwijst naar een specifieke reggaestijl uit de jaren zeventig.

Verken op zaterdag het terrein en ontdek misschien wat nieuwe dingen aan de ‘Tallawah’-stage. Spendeer zeker ook wat tijd in het ‘dub-bos’, I Grade Dub mixt er ter plekke zijn dubs (remixes), die vervolgens door de indrukwekkende speakers van King Shiloh door de bomen geblazen worden. Dat mag je letterlijk nemen.

Op de mainstage zie je achtereenvolgens de Nigeriaanse Afro-fusion-artiest Burna Boy, zelfverklaarde ‘king of the dancehall’ Beenie Man en Buju Banton. In de ‘Bounce Dancehall’ sluiten veteranen David Rodigan en King Jammy, vader van de digitale reggae, het feestje af.

Stefan Van Reeth