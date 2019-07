Originele ‘Geordie Shore’-cast komt met nieuwe serie

De realityreeks ‘Geordie Shore’ is al 18 seizoenen lang vaste kost op MTV, maar de originele castleden zijn al een tijdje M.I.A. Daar komt nu verandering in, zo liet oudgediende Holly Hagan (27) op Instagram weten.

“We zijn terug”, schrijft de rondborstige Britse bij een foto van zichzelf met originele castleden Marnie Simpson, Gary Beadle en Aaron Chalmers. De gloednieuwe serie zal ‘Geordie OG’s’ heten. “Jullie krijgen nu ons échte leven te zien. We hebben de Jägerbomb’s en de club ingeruild voor baby’s, bedrijven en alles daar tussenin.”

Première op 14 augustus







Het leven van de voormalige feestbeesten ziet er tegenwoordig wel een stuk anders uit. Marnie is zwanger van een eerste kindje, Gary is al vader en verwacht een tweede spruit, Aaron bouwt een carrière uit als mixed martial artist en Holly bereidt zich voor op haar huwelijk met voetballer Jacob Blyth. De show gaat 14 augustus in première in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer het programma bij ons te zien zal zijn, is nog niet bekend.