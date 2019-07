Om DEZE reden steek je je smartphone beter niet in je broekzak

Hoewel het logisch lijkt om je smartphone in je broekzak te steken, schijnt dat niet echt gezond te zijn. Straling is immers de grote boosdoener…

De meeste mensen die een smartphone bezitten, houden die het liefst zo dicht mogelijk bij de hand. De broekzak is dan de meest voor de hand liggende oplossing, of een handtas, al is dat laatste minder vanzelfsprekend bij het mannelijke geslacht.







Uit jarenlang onderzoek is echter gebleken dat het houden van een smartphone vlakbij de huid, zoals in je broekzak, negatieve gevolgen kan hebben. Zo kan er door de straling DNA-schade optreden en kan het zelfs leiden tot depressie.

Botdichtheid van bekken

De Amerikaanse epidemioloog Devra Davis geeft hierover meer duidelijkheid. “Kijk maar eens in de gebruiksaanwijzing van je iPhone, daarin staat letterlijk het advies dat je je smartphone beter niet in je broekzak steekt. Een studie heeft namelijk aan het licht gebracht dat dit de botdichtheid in het bekken kan aantasten. Daarom is het verstandig om je smartphone in een handtas en niet in je broekzak te bewaren”, klinkt het.