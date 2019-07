‘Old Town Road’ breek record: langst op nummer één in VS

Het nummer ‘Old Town Road’ van rapper Lil Nas X, Billy Ray Cyrus YoungKio staat al 17 weken op nummer één in de Verenigde Staten. Daarmee heeft de rapper officieel een record in de Billboard ranking gebroken: nooit eerder stond een lied zo lang bovenaan de Amerikaanse hitlijst.

De hit van de Texaanse rapper en countryzanger Billy Ray Cyrus doet daarmee beter dan het vorige record van zestien weken. Dat record werd gedeeld door ‘One Sweet Day’ (1995) van Mariah Carey en Boyz ll Men, en door ‘Despacito’ (2017) van Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber.

Sending love & congrats to @LilNasX on breaking one of the longest running records in music history! We’ve been blessed to hold this record with a song that means a great deal to @BoyzIIMen and myself and has touched so many. Keep living your best life! ❤ pic.twitter.com/3YorLCg3lx

— Mariah Carey (@MariahCarey) 30 juli 2019