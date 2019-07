Insiders maken zich om zorgen om invloed van toyboy op Céline Dion

Mensen in de nabije omgeving van Céline Dion hebben de alarmbel geluid. De Canadese zangeres zou volledig gecontroleerd worden door haar beste vriend Pepe Muñoz, een van haar achtergronddansers. Dat meldt Page Six.

Muñoz zou Dion afschermen van de buitenwereld en voor haar bepalen wat wel of niet goed is, klinkt het. “Pepe is zo’n beetje haar toyboy, die de boel bepaalt. Hij isoleert haar en dat valt mensen op. Maar zij is stapelgek op hem en luistert naar alles wat hij zegt. Wanneer iemand iets aan haar wil vragen, gaat dat via hem. De enige personen die momenteel nog dichtbij haar staan, zijn haar stylist en kapper. Verder ziet ze niemand meer, door zijn invloed”, aldus een bron.

"Creatief directeur"







Muñoz is eveneens Dion’s creative director en laat zich ook op zakelijk vlak gelden. Zo zou de Spanjaard ervoor gezorgd hebben dat haar vorige stylist de laan uitvloog. “Het is te gek voor woorden. Ze weet dat hij gay is, maar is ondanks dat toch verliefd op hem. Ze heeft gewoon iemand nodig op wie ze kan terugvallen, zoals ze dat vroeger met haar man René had. Pepe doet erg zijn best op om René te lijken.”