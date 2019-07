Maand lang verstoord treinverkeer in Brussel: Infrabel nuanceert

“Het is helemaal niet de bedoeling om het treinverkeer in Brussel volledig lam te leggen, integendeel.» Dat benadrukt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel in een reactie op het bericht in De Tijd, dat Infrabel de NMBS gevraagd heeft om voor infrastructuurwerken van half oktober tot half november dagelijks meer dan honderd treinen te schrappen die Brussel doorkruisen.

Volgens Infrabel is het momenteel nog voorbarig om al over definitieve cijfers rond afgeschafte treinen te spreken, omdat overleg hierover nog aan de gang is. De infrastructuurbeheerder beklemtoont dat de spoorwerken noodzakelijk en in ieders belang zijn. “Niets doen is geen optie”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

P-treinen







Uit de documenten blijkt dat het voorstel is alle P-treinen of piekuurtreinen van en naar Brussel niet te laten rijden. Dat heeft grote gevolgen. Er rijden dagelijks 104 P-treinen door de hoofdstad. De betrokken treinen tellen 91.000 zitplaatsen en vervoeren gemiddeld 68.000 reizigers per dag. De maatregel treft zo een op de vier pendelaars die in de ochtendspits naar Brussel sporen.

Vergaderingen

Volgens de NMBS heeft Infrabel de maatregel pas drie maanden vooraf meegedeeld, waardoor de spoorwegmaatschappij zich koud gepakt voelt. Infrabel countert die kritiek: “De eerste werkvergaderingen tussen de operationele diensten van beide bedrijven vonden plaats in november 2017. Daarna waren er nog vergaderingen in mei en december 2018 en in april en juni 2019”, klinkt het bij Infrabel.

Reizigersorganisatie TreinTramBus is niet te spreken over de situatie: “Het is niet de eerste keer dat er een communicatieprobleem gesignaleerd wordt tussen de NMBS en Infrabel en dat de reiziger daar de dupe van is. Het is schandalig aan het worden”, zegt woordvoerder Peter Thoelen.

Verlengde weekends november

De infrastructuurbeheerder deed al vergelijkbare werken aan de noordkant van het station Brussel-Zuid en de spoortunnel van de Noord-Zuidverbinding. “In gemeenschappelijk overleg is dat toen zeer goed verlopen. Een gelijkaardig proces willen we nu dit jaar herhalen.”

Tijdens de twee verlengde weekends van november (1,2 en 3 en 9,10 en 11 november) is er een totale lijnonderbreking waardoor er geen treinen kunnen rijden. “Het gaat dus om twee weekends van een jarenlange werf om het station Brussel-Zuid te moderniseren”, aldus Baeken.

“Eén bedrijf”

ACOD Spoor pleit ondertussen voor één bedrijf waar één CEO de beslissingen neemt. “Het opnieuw samenbrengen van NMBS en Infrabel (en HR Rail) in één bedrijf zou niet alleen een operationele meesterzet zijn, ook financieel zou dit een mooi verhaal zijn”, stelt de vakbond. “Dit zou dus een besparing zijn waar personeel en reizigers alleen maar bij winnen: één CEO, één raad van bestuur, één directiecomité, … en een interne communicatielijn met een eenvormige besluitvorming, zeker wat betreft noodzakelijke spoorwerken in de noord-zuidverbinding.”