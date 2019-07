Cardi B mist eerste stapjes van haar dochtertje

Weinig momenten zijn zo uniek als de eerste stapjes van een kind. Uitgerekend dat moment moest rapster Cardi B missen met haar dochtertje Kulture, omdat ze een meet and greet deed met haar fans. “Ongelooflijk dat mijn kindje al loopt! Ze loopt!”, zegt de artieste.

Volgens Entertainment Tonight zette Kulture haar eerste stapjes, terwijl Cardi B voor een meet and greet aanwezig was in Nebraska. De 26-jarige zangeres deelde haar spijt en haar blijdschap op haar Instagram Story.

“Ik was bezig met een meet and greet toen mijn zus Hennessy belde. Ik heb beloofd om haar terug te bellen als ik klaar was. Daarna belde Offset, mijn man, maar ook hem heb ik gezegd om later terug te bellen. Tegelijk heeft Kulture haar eerste stapjes gezet! Offset krijgt altijd de leukste dingen eerst te zien. Ik kan niet geloven dat ze loopt!”, aldus Cardi B.

Kulture, het dochtertje van Cardi B en rapper Offset, werd op 10 juli 2018 geboren. Eerder deze maand vierde het koppel haar eerste verjaardag.