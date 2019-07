Ariana Grande excuseert zich bij fans voor wansmakelijke grap

Zangeres Ariana Grande moet diep door het stof kruipen nadat ze op Instagram een misplaatste grap maakte over een vermoord kind. “Dit was echt niet grappig”, verontschuldigt ze zich bij haar fans.

De controverse begon toen Doug Middlebrook, een vriend van de 26-jarige zangeres, een Instagram-foto postte van JonBenét Ramsey. Het zesjarig meisje werd in 1996 onder mysterieuze omstandigheden bij haar thuis vermoord in de Amerikaanse staat Colorado. “Niemand heeft meer covers gedaan”, schreef hij bij de voorpagina van een krant waarop de foto van het vermoorde kind prijkt.

Ariana Grande postte onder het bericht: “Ik kan niet wachten tot je je voor Halloween verkleed als haar!” Haar vriend reageerde al lachend dat hij al bezig is met de voorbereidingen.

Het bericht kreeg al snel vlammende kritiek van fans, die het onbegrijpelijk vinden dat de Amerikaanse zangeres grapjes maakt over een vermoord kind. “Ik kan niet geloven dat Ariana dit heeft gezegd. Het arme kind werd bij haar thuis vermoord, dit is een wansmakelijke mop”, klinkt het bij een fan.

Na de zonde komt berouw, maar bij Grande duurde het ruim een dag voor ze het controversiële commentaar van haar Instagram wiste. “Ik heb de post snel gewist en begrijp nu dat het helemaal niet grappig is”, reageerde de zangeres. “Ik heb dit eruit geflapt en bied mijn oprechte excuses aan.”

@ivanmoratroya yeah no i deleted it very quickly and understand that it’s not at all funny. this was out of pocket and i sincerely apologize.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 29 juillet 2019