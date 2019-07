2 Fabiola heeft enorm spijtig nieuws

Pat Krimson heeft aangekondigd dat 2 Fabiola er eind 2020 mee stopt. Daarna zullen ze nog een intieme theatertour doen, maar hen boeken zal niet meer gaan.

Het einde van 2 Fabiola is jammer genoeg nabij. In het Radio 2-programma ‘Plage Préférée’ kondigde Pat Krimson aan dat zangeres Loredana en hij eind 2020 de stekker uit het legendarische eurodance-project halen. In dat jaar wordt 2 Fabiola immers 30, en na meer dan duizend shows is het voor Krimson dus het geknipte moment om ermee te stoppen.

De 54-jarige oprichter zal wel voor een mooie afsluiter zorgen. “Vanaf januari 2021 zullen we nog een intieme theatertour doen, maar we zijn dan niet meer te boeken voor feestjes en festivals. De theatertour wordt een soort stand-up comedy show. Een voorstelling waarin ik alle nog niet gepubliceerde anekdotes uit onze carrière zal vertellen. De show zal wel 18+ zijn”, vertelde hij. Krimson blijft wel nog actief als dj.

‘She’s after my piano’

2 Fabiola zag het levenslicht in 1991, nadat Pat Krimson en Olivier Adams een punt zetten achter hun project Leopold 3. Met liedjes zoals ‘Lift u up’, ‘I’m on fire’ en ‘Magic flight’ zette 2 Fabiola – toen nog met zangeres Zohra en danser Fabio – menig festival in vuur en vlam. In 1999 verliet Zohra de groep en in de jaren nadien werd ze vervangen door Evi Goffin, Katie Michaelson, Viola Furleo, Saskia Duerinck, Loredana De Amicis en Katerine.

In 2014 nam 2 Fabiola ft. Loredana deel aan de voorrondes van Eurosong met het liedje ‘She’s after my piano’. Uiteindelijk mocht Axel Hirsoux met zijn nummer ‘Mother’ naar het Eurovisiesongfestival, maar ‘She’s after my piano’ werd grijsgedraaid op de radio.