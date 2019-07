10-jarig meisje gevraagd om borsten te tonen bij ‘leeftijdscontrole’ in spelletjesapp

Een 10-jarig meisje uit Schotland heeft een nare ervaring gehad met de populaire app Gacha Life. Op een bepaald moment werd haar in een privébericht gevraagd om een foto van haar borsten door te sturen zodat ze ‘haar geslacht en leeftijd konden controleren’.

Cahla McGarry is al een tijdje in de ban van Gacha Life, een app waarin spelers personages kunnen kleden zoals ze willen om er vervolgens mee op avontuur te gaan. Het 10-jarige meisje uit Prestwick in South Ayrshire vond het zo’n leuk spelletje dat ze zich aanmeldde in een forum van Amino Apps om haar personages te delen met kinderen van over de hele wereld.

Zogezegde medewerker







Daar kreeg ze onlangs plots een vreemd chatbericht van een zogezegde medewerker van Amino, genaamd Mandy. Die vroeg haar om een foto van haar borsten door te sturen zodat ze haar geslacht en leeftijd konden controleren. “Welkom in het Amino-forum. Mijn naam is Mandy en ik werk voor Amino. Dit is een veilige omgeving voor jonge meisjes. Gebruikers mogen niet ouder zijn dan 14 jaar. Om er zeker van te zijn dat alle leden hier meisjes zijn, hebben we een foto van je borsten nodig en je leeftijd. Je mag je beha aanhouden als je je daar beter bij voelt. Dit is een extra veiligheidsmaatregel waar alle leden aan onderworpen worden. Gebruikers die weigeren, zullen permanent verwijderd worden”, klonk het.

Misselijkmakend

Cahla vertrouwde het zaakje niet en toonde het bericht meteen aan haar moeder, Nicola McGarry. De 41-jarige vrouw schrok zich een ongeluk toen ze het bericht las. “Ik stond versteld. Het was misselijkmakend. Het voelde alsof iemand ons huis binnengedrongen was, ook al woont die persoon waarschijnlijk duizenden kilometers ver. Ik controleer de smartphone van Cahla elke dag en leg haar dagelijks uit dat ze online niet met vreemde mensen mag praten”, vertelt ze aan Mirror.co.uk.

Andere kinderen waarschuwen

De leerkracht in het middelbaar onderwijs plaatste het bericht op Facebook om andere kinderen te waarschuwen voor dergelijke gevaren. “De manier waarop het bericht was opgesteld en het dreigende karakter ervan, verontrustte me het meest. Voor heel wat kinderen zijn dergelijke apps hun leven en zouden ze er alles voor over hebben om niet verwijderd te worden”, klinkt het.

Controle

Gacha Life legt de schuld bij Amino Apps, dat verantwoordelijk is voor het forum. “In onze app bieden we geen mogelijkheid om foto’s naar elkaar te sturen om dergelijke scenario’s te vermijden”, klinkt het.

Amino Apps reageerde dat ze een nultolerantie hanteren tegenover ongewenst contact met minderjarigen. “Ons team werkt 24/7 om gebruikers te verwijderen die zich niet aan de regels houden. Naaktbeelden worden automatisch verwijderd. We zetten ons voortdurend in om dergelijke voorvallen te vermijden”, aldus de woordvoerder.