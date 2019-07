Weerbericht – Britse depressie is spelbreker

Het is maandag rustig en vrij zonnig met in de loop van de dag wel enkele wolkenvelden. Maxima van 20 graden in de Ardennen tot 25 graden in de Kempen, zegt het KMI. De wind waait eerst zwak tot matig uit zuidwest maar wordt na de middag zwak veranderlijk. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 11 graden in de Ardennen en 17 graden in het westen. De wind is eerst zwak veranderlijk maar wordt in de loop van de nacht matig uit zuid tot zuidoost. Een zwakke storing verbonden aan een depressie boven het zuiden van de Britse Eilanden trekt dinsdagnamiddag van west naar oost over het land. De dag begint warm en zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en kunnen er enkele plaatselijke buien vallen, vooral in de oostelijke helft van het land. De maxima schommelen van 24 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot 28 graden in de Kempen. De wind waait overdag matig uit zuid tot zuidwest.

Woensdag komt de Britse depressie boven de Noordzee te liggen en wordt met een strakke zuidwestelijke stroming zachte en onstabiele lucht over onze streken aangevoerd. Het wordt wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele regenbuien. In het zuidoosten van het land blijft het mogelijk droog. Maxima tussen 18 en 22 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

bron: Belga