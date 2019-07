Websites mogen niet ongevraagd via like-knop gegevens delen met Facebook

Websites in de EU moeten gebruikers expliciet vragen of zij gegevens met Facebook mogen delen via de like-knop op hun website. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag geoordeeld. Websites van bedrijven maken soms gebruik van de like-knop (of vind-ik-leuk-knop) van Facebook. Bezoekers van die websites geven op die manier hun gegevens door aan Facebook, ongeacht of ze zelf lid zijn van het sociaal netwerk en zelfs ongeacht of ze op de knop hebben geklikt.

In een zaak van een Duitse onlinehandelaar van modekleding (Fashion ID) vroeg de Duitse consumentenorganisatie NRW of dat zonder toestemming doorspelen van gegevens wel door de beugel kan.







Volgens het Europees Hof van Justitie is de betrokken webshop in ieder geval mee verantwoordelijk voor het verzamelen en aan Facebook doorsturen van persoonsgegevens, maar niet voor de latere verwerking van die gegevens door Facebook.

Websitebeheerders moeten hun bezoekers dus op de hoogte brengen dat hun gegevens verzameld en gedeeld worden met Facebook. Bezoekers moeten daar uitdrukkelijk hun toestemming voor geven. Beheerders moeten die toestemming krijgen “vooraf verkrijgen, voor handelingen waar voor hij (mede)verantwoordelijk is, te weten het verzamelen en doorzenden van de gegevens”.

bron:Â Belga