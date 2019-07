Tweede Brits oorlogsschip in de Golf aangekomen

In de Golf is een tweede Britse oorlogsschip, de HMS Duncan, aangekomen. Samen met de HMS Montrose moet de Duncan instaan voor de veiligheid van Britse schepen die de Straat van Hormoez moeten passeren, meldt het ministerie van Defensie vanuit Londen. Tussen Londen en Teheran woedt sinds een aantal weken een tankercrisis. “De vrijheid om de Straat van Hormoez te doorkruisen is niet enkel essentieel voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor onze internationale partners en bondgenoten”, beklemtoonde minister van Defensie Ben Wallace in het communiqué van zondag.

De Britten hadden de internationale gemeenschap opgeroepen ook mankracht naar de Straat te sturen, maar de andere Europese landen tonen weinig interesse om extra militaire middelen in te zetten. Parijs, Londen en Berlijn plannen wel hun middelen te “coördineren” en “informatie te delen”, zei de Franse defensieminister Florence Parly donderdag in een Franse krant.







Het Britse ministerie had donderdag al aangekondigd de Royal Navy gevraagd te hebben om niet-militaire schepen onder Britse vlag te escorteren.

De laatste weken liepen de spanningen in de Golf verder op. Er waren aanvallen op olietankers waar, volgens Washington, Teheran achter zat. Iran ontkent echter alle betrokkenheid. Begin juli werd een Iraanse olietanker voor de kust van Gibraltar aan de ketting gelegd, en twee weken later volgde de inbeslagname van de Stena Impero, een olietanker die onder Britse vlag vaart.

