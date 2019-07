Trump heeft nu al kritiek op verwachte rentedaling

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag de verwachte rentedaling van de Amerikaanse centrale bank al veroordeeld, nog voor die effectief heeft plaatsgevonden. In een tweet waarschuwde Trump dat een kleine rentedaling “niet voldoende is”.

Er wordt verwacht dat de Federal Reserve nu woensdag de rente in de VS zal laten dalen, voor het eerst sinds eind 2008. In het verleden had Trump al meermaals kritiek op het beleid van de Fed. Volgens hem heeft ze de rente veel te vroeg en veel te sterk laten stijgen. Ook het verstrakken van het monetaire beleid (“quantitative tightening”), waarbij de Fed niet langer schuldpapier opkocht, was volgens de president een slechte zaak. Op hetzelfde moment waren Europa en China immers nog volop geld in de markten aan het pompen. “De Fed heeft steeds de verkeerde keuzes gemaakt”, zegt Trump op Twitter. De Amerikaanse president vergeet gemakkelijkheidshalve wel dat het monetaire beleid niet op EU-niveau, maar op het niveau van de eurozone wordt gevoerd.

bron: Belga