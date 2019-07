Drie doden en gewonden bij schietpartij op festival in Californië

Op het Gilroy Garlic Festival in de stad Gilroy ten zuiden van San Francisco zijn drie doden en een tiental gewonden gevallen bij een schietpartij. Dat laat een lokale politicus weten aan de New York Times. Het slachtofferaantal is nog niet bevestigd door de politie. Het incident vond zondag iets na 17.30 uur lokale tijd plaats. Er is sprake van één schutter. De Amerikaanse president Donald Trump liet op Twitter weten dat de dader nog niet gevat is. Hij roept de bevolking op “voorzichtig” te zijn. Gemeenteraadslid Dion Bracco spreekt dat tegen en zegt dat de dader is opgepakt. Hij heeft het over drie doden en twaalf gewonden. Een woordvoerder van het ziekenhuis Santa Clara County liet weten dat er momenteel vijf patiënten behandeld worden voor schotwonden.

Een ooggetuige verklaarde aan de Amerikaanse zender NBC dat een kogel langs zijn hoofd scheerde en hij veel mensen zag weglopen.

Het Gilroy Garlic Festival is een van de grootste foodfestivals in de Verenigde Staten. Het vindt jaarlijks plaats in het Christmas Hill Park in Gilroy.

bron: Belga