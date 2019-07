Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) sprint naar winst in derde etappe

De Italiaan Davide Cimolai (Isräel Cycling Academy) heeft vandaag de derde rit in de wielerronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. Hij haalde het na 194,2 km over een heuvelachtig parcours tussen La Roche-en-Ardenne en Verviers in een groepssprint voor Amaury Capiot (Sport Vlaanderen – Baloise) en de Fransman Bryan Coquard (Vital Concept – B&B Hotels). Loïc Vliegen (Wanty – Gobert Cycling Team), zondag winnaar in Beyne-Heusay, behoudt de gele leiderstrui. Morgen leggen de renners in de voorlaatste etappe 178,2 km af van Villers-Le-Bouillet naar Lierneux. Er staan vier beklimmingen op het programma maar de finale is relatief vlak.

bron: Belga