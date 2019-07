Canadese politie verplaatst zoekactie naar tieners

De Canadese federale politie focust zich voor de zoekactie naar de twee tieners die verdacht worden van drie moorden op de kleine provincie Manitoba. Dat maakte ze zondagavond bekend. De politie stuurde verschillende agenten naar York Landing in de zoektocht naar de 19-jarige Kam McLeod en de 18-jarige Bryer Schmegelsky die zich in die omgeving zouden bevinden. Volgens de lokale politie zijn geen van beiden opgepakt.

York Landing bevindt zich op zowat 200 kilometer ten zuidwesten van Gillam, waar de agenten tot nu toe zochten. De politie liet weten dat de lokale bevolking zich mag verwachten aan een grote politieaanwezigheid.

De tieners, van 19 en 18 jaar oud, zijn sinds vorige week vermist en worden verdacht van de drie moorden. De lichamen van het paar, een 23-jarige Australische man en een 24-jarige Amerikaanse vrouw, werden op 15 juli aangetroffen op zowat 20 kilometer ten zuiden van Liard Hot Springs, een populaire toeristische bestemming. De politie bevestigt dat ze zijn doodgeschoten.

Vier dagen later is een uitgebrande pick-uptruck van de tieners ontdekt in Dease Lake, ongeveer 470 kilometer ten zuidwesten van Liard Hot Springs. Toen de politie ter plekke kwam, vond ze een ander lichaam, van een 50- of 60-jarige man.

Bron: Belga