Surfer wordt gebeten door haai en gaat meteen erna op café

Een Amerikaanse surfer is door het oog van de naald gekropen toen hij werd aangevallen door een haai. In plaats van meteen naar het ziekenhuis te gaan, opteerde hij voor een biertje met zijn vrienden.

Frank O’Rourke was afgelopen zaterdag aan het surfen aan Jacksonville Beach in Florida. Rond 15.30u werd hij plots van zijn surfplank gesleurd door een haai. Het levensgevaarlijke dier beet in zijn elleboog en liet niet meteen los. Gelukkig slaagde de 23-jarige man erin om zich los te wringen en naar het strand te zwemmen.







O’Rourke liep naar zijn vriend, RJ Berger, en vertelde hem het verhaal. “Het duurde even voor hij wel en goed besefte wat er gebeurd was. Hij was een beetje in paniek, maar dat duurde niet lang”, vertelt Berger aan WJXT.

Pintje trakteren

Hoewel zijn elleboog hevig bloedde, spoedde O’Rourke zich niet naar het ziekenhuis, maar wel naar een café. “Hij had zoiets van: ‘Ik werd net gebeten door een haai’ en heel wat mensen wilden hem trakteren op een pintje”, aldus Berger.

Volgens diezelfde vriend ging het om een zwartpunthaai van 1,2 meter lang. O’Rourke mag van geluk spreken dat hij er met een beet vanaf kwam. Vorige maand werd een 17-jarig meisje ook aangevallen door een haai in North Carolina. Ze overleefde de aanval, maar moest haar linkerbeen laten amputeren en verloor enkele vingers.