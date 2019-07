LGTBQA+ niet langer zichtbaar op Tinder in onveilige landen

Op heel wat plekken in de wereld is het nog steeds niet veilig om LGBTQA+ te zijn. De populaire datingapp Tinder wil daarom gebruikers beter beschermen als ze naar landen reizen waar homoseksualiteit nog steeds illegaal is.

“Het is belangrijk dat we in het achterhoofd blijven houden dar er nog steeds 70 landen zijn waar andersgeaardheid strafbaar is”, zegt Tinder in een persbericht. Mocht een Tinder-gebruiker naar een van die landen afzakken, dan zal hij of zij een Traveler Alert krijgen waarmee Tinder haar LGBTQA+ gebruikers wil waarschuwen voor het gevaar dat ze in dat land lopen vanwege hun geaardheid.

Bovendien zullen personen die op de datingapp hebben aangeduid dat ze lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of queer zijn, niet langer automatisch getoond worden op de app zodra ze in een land zijn waar het illegaal is om zichzelf te zijn. Op die manier wil Tinder voorkomen dat de overheid of politie informatie gebruiken om iemand te arresteren of te bestraffen.

De functie wordt de komende dagen wereldwijd uitgerold op iOS en Android.