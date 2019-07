Johan Verstreken onherkenbaar op recente foto: “Yolo!”

Ex-presentator en voormalig politicus Johan Verstreken heeft zich een nieuwe look laten aanmeten. “Eens zot doen met de prides in aantocht”, klinkt het.

Volgende week vindt in Antwerpen de Antwerp Pride plaats. Om zich alvast voor te bereiden, onderging Johan Verstreken een ware metamorfose. Zo komt de 55-jarige voormalige presentator en politicus (CD&V) tegenwoordig voor de dag met grijs (baard)haar en een neuspiercing. “Eens zot doen met de prides in aantocht. Cool or not? Ik ben, denk ik, niet in een vakje te duwen. #yolo #bewhoyouwannabe”, schrijft hij op Facebook.

“Mensen evolueren”







Zijn volgers reageerden erg enthousiast, van “Staat je geweldig!” tot “Altijd al een knappe man geweest, zelfs als je ouder wordt!”. Enkelen vonden zijn nieuwe look minder geslaagd, maar daar had hij een pasklaar antwoord op. “Mensen evolueren. Mensen moeten kunnen zijn wie ze zijn. Een leven lang in een keurslijf zitten is niet oké. Het innerlijk verandert niet. Jezelf kunnen en mogen zijn in deze maatschappij is niet onbelangrijk. Wederzijds begrip, respect, vriendelijkheid, …”, reageerde hij.

Verstreken kondigde in januari zijn afscheid van de politiek aan. Die beslissing maakte hij omwille van gezondheidsproblemen.