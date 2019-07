Informateurs blijven geloven in regering met N-VA en PS

Koninklijk informateurs Didier Reynders (MR, foto rechts) en Johan Vande Lanotte (sp.a, links) zijn voor de vijfde keer langs geweest op het paleis om verslag uit te brengen over hun werkzaamheden van de voorbije weken. Koning Filip heeft hun opdracht opnieuw verlengd, dit keer tot 9 september. Op 17 augustus brengen ze tussentijds verslag uit. De komende dagen plant het duo bilaterale gesprekken met de verschillende betrokken partijen.







Net toen Reynders en Vande Lanotte op het paleis waren, liet PS-kopstuk Paul Magnette weten dat een regering met N-VA voor zijn partij geen optie is. Toch blijft een formule met zowel PS als N-VA aan boord «één van de formules waar we aan werken», dixit Vande Lanotte, «en misschien wel de belangrijkste op dit moment». «Dat is ook logisch, dat we de twee grootste partijen uit Noord en Zuid willen samenbrengen».

Geen ‘mission impossible’

Zondagavond kregen de informateurs voor het eerst zeven politieke partijen, waaronder ook PS en N-VA, samen rond de tafel. Dat was een goed gesprek, vinden Reynders en Vande Lanotte, die «een beetje optimistischer» geworden zijn. «Sinds 1 juli zijn er een aantal stappen vooruit gezet», klinkt het. Een regering met PS en N-VA blijft dan ook mogelijk, klinkt het. «Mocht ik zeker zijn dat dat niet lukt, zou ik daar niet mee bezig zijn. Die mensen zitten daar ook niet om hun of onze tijd te verdoen», aldus Vande Lanotte.

Boodschap

Voor Magnette had Vande Lanotte wel nog een boodschap in petto. «De definitie van een kloof is dat je enkel met een brug de ene met de andere kant kunt verbinden. Zeggen dat er een kloof is, betekent niet dat je die niet kunt overbruggen.»

Of die boodschap zal aankomen, is maar de vraag. Volgens Magnette blijft het onmogelijk om met de Vlaams-nationalisten te onderhandelen over de vorming van een federale regering. «Als je het socio-economische programma bekijkt, of de ideeën over de mensenrechten of migratie, dan blijft dat voor ons onmogelijk. Ik zie niet in hoe dat mogelijk zou zijn», aldus het PS-kopstuk.