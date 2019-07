Earth Overshoot Day: We hebben al alle natuurlijke bronnen opgebruikt voor dit jaar

Vanaf vandaag heeft de mensheid alle middelen gebruikt die de planeet dit jaar kan aanbieden. Dat is twee maanden eerder dan twintig jaar geleden, blijkt uit berekeningen van de Global Footprint Network.

“De mensheid gebruikt de ecologische bronnen 1,75 keer sneller” dan onze planeet op een jaar tijd kan hernieuwen, stelt de organisatie in een mededeling.







De consumptie verschilt van land tot land. Zo bereikt Qatar zijn ‘overshoot day’ al na 42 dagen, terwijl dat in Indonesië pas na 342 dagen is, verklaart het Wereldnatuurfonds WWF. “Als iedereen zou leven zoals de Fransen zouden we 2,7 planeten nodig hebben.” Als we zouden leven als de Amerikanen zouden er 5 nodig zijn.

CO2-uitstoot

Om de ‘overshoot day’ te kunnen laten verschuiven naar 31 december, moet vooral de uitstoot van broeikasgassen dalen. Die uitstoot is goed voor 60 procent van onze wereldwijde ecologische voetafdruk, aldus WWF. “Door de CO2-uitstoot met 50 procent te verminderen, kunnen we 93 dagen per jaar winnen, waardoor de dag pas in oktober zou vallen”, klinkt het nog. Door de consumptie van dierlijke eiwitten te halveren kunnen we 15 dagen per jaar winnen en door de voedselverspilling te halveren, zouden we 10 dagen winnen.

Iedereen kan zijn ecologische voetafdruk berekenen op http://www.footprintcalculator.org