Dit is de nieuwe vriend van Julie Van den Steen

Radiopresentatrice Julie Van den Steen heeft de liefde opnieuw gevonden. Ze is al enkele maanden samen met een man uit Gent, maar pas nu deelde ze voor het eerst een foto van hun beiden.

Leuk nieuws voor Julie Van den Steen. De gewezen MNM-presentatrice heeft een nieuwe relatie. De gelukkige is Adrian, een cafébaas uit Gent. De twee vormen al enkele maanden een koppel, maar pas nu verschijnt er voor het eerst een foto van de tortelduifjes op haar Instagram.







De 26-jarige goedlachse blondine deelde een innige foto van op de Gentse Feesten. Haar volgers zijn alvast erg blij voor hen. “Proficiat” en “Geniet ervan”, klinkt het onder meer.

Vorige relaties

Julie brak vorige zomer met haar toenmalige vriend Maarten, na een relatie van twee jaar. In 2015 was de radiopresentatrice een tijdje samen met presentator Steven Van Herreweghe, maar na enkele maanden was dat sprookje alweer uit.

Onlangs kondigde Julie aan dat ze na vijf jaar dienst stopt als sidekick van Peter Van de Veire in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ op MNM. Over haar toekomstplannen is nog geen duidelijkheid.