Dierenbeul gooit katten in hondentuin, die meteen aan stukken worden gereten

Het was serieus schrikken voor de medewerkers van dierenverblijf Dierenthuis in Nederland. Toen ze ’s ochtends binnenkwamen, bleek dat er vier onbekende katten over het hek van de hondentuin gesmeten waren. De honden hadden de katten aan stukken gereten. Van een van de vier is alleen een pootje gevonden.

De medewerkers van de dierenopvang zijn intens boos en verdrietig door de vreselijke gebeurtenis, schrijven ze op Facebook. De katten waren namelijk over het hek van de hondentuin gegooid, daar waar elke ochtend zo’n 100 honden een rondje rennen.







“Vier lieve, weerloze diertjes die onnodig en in doodsangst op een vreselijke manier aan hun eind zijn gekomen”, treuren de medewerkers. De politie is langs geweest bij de opvang, maar die kan weinig doen. De katten bleken niet gechipt.

Op zoek naar de dader

Dierenthuis plaatste foto’s van de drie katten die ze dood vonden en wiens lichaam nog herkenbaar is. Ze roepen op om het te melden als iemand de katten herkent. „We willen geen openbare heksenjacht op de dader, maar we willen die wel vinden.”

Bron: Metro Nederland