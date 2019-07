Belgische wielrenner vraagt vriendin ten huwelijk na aankomst in Tour

Kévin van Melsen heeft een ‘Vansummerenke’ gedaan tijdens de Ronde van Frankrijk. De Waalse renner stapte bij de eindmeet van zijn fiets en ging op de knieën voor zijn vriendin.

Opvallend momentje zondag tijdens de slotetappe van de Tour. Debutant Kévin van Melsen uit Luik koerste zichzelf niet in de kijker – van de twintig etappes haalde hij slechts drie keer de top honderd – maar de laatste etappe zal hem wel eeuwig bijblijven.

Volmondig ‘ja’







Toen de 32-jarige wielrenner van Wanty-Groupe Gobert als 138e de Champs Elysées opreed en over de eindmeet peddelde, stapte hij van zijn fiets en vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk. Een geëmotioneerde Ophélie zei volmondig ‘ja’ en ook hun zoontje Oscar zag dat het goed was. “Sport en emoties! Hoeveel meer liefde kan je vragen. Proficiat Kévin van Melsen”, tweette zijn ploeg.

Johan Vansummeren

Van Melsen is niet de eerste Belg die zich op deze manier in de kijker werkt. In 2011 deed Johan Vansummeren het hem al eens voor na zijn zege in Parijs-Roubaix. Zijn huwelijk met Jasmine Vangrieken is intussen voorbij. De twee waren dertien jaar samen, waaronder vijf jaar getrouwd.