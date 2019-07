Akkoord over miljardenfusie Takeaway.com en Just Eat

De Nederlandse maaltijdleverancier Takeaway.com biedt 5 miljard pond (5,6 miljard euro) voor zijn Britse rivaal Just Eat. De twee bedrijven slaan de handen in elkaar om sterker te staan in de strijd tegen grotere concurrenten als Uber en Deliveroo.

Vrijdag kondigden beide bedrijven al aan dat ze in gesprek waren over een samensmelting. Nu melden ze dat ze een akkoord hebben over de krijtlijnen voor een fusie.







Takeaway.com biedt 0,09744 eigen aandelen in ruil voor elk aandeel van Just Eat, wat een bonus van 15 procent inhoudt op basis van de aandelenkoersen van vrijdag. Op die manier zou het nieuwe bedrijf voor 52,2 procent in handen komen van de huidige aandeelhouders van Just Eat.

Amsterdam

Als de deal succesvol wordt afgerond, zal het nieuwe bedrijf zijn hoofdkwartier in Amsterdam houden, maar op de Britse beurs noteren en een «significant deel» van zijn operaties in het Verenigd Koninkrijk aanhouden. Takeaway.com-CEO Jitse Groen zou CEO van het fusiebedrijf worden.

Het zou de tweede keer zijn dat Takeaway.com zich op de Britse markt waagt. Het bedrijf ging er in 2012 al aan de slag, maar verkocht die business vier jaar later aan Just Eat.

Gevolgen nog niet duidelijk

Takeaway heeft 2.600 werknemers, Just Eat ongeveer hetzelfde aantal. Het is volgens de bedrijven nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen van een samensmelting voor het personeel zullen zijn. Wel wijst een woordvoerder erop dat er een beperkte overlap is omdat beide bedrijven in andere landen actief zijn. Takeaway.com, in België vroeger bekend onder de naam pizza.be, nam in 2016 al de activiteiten van Just Eat in de Benelux over.