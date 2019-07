Zwerm sprinkhanen overspoelt Las Vegas

Een indrukwekkende zwerm sprinkhanen heeft zijn intrek genomen in Las Vegas. Hoewel de insecten niet schadelijk zijn voor mens en omgeving vergelijken verschrikte inwoners op Twitter de situatie met een scène uit een horrorfilm. Hier en daar wordt zelfs verwezen naar de bijbelse passages over de voortekenen van een nakende apocalyps. Entomologen waarschuwen intussen dat de sprinkhanenplaag mogelijk nog enkele weken zal aanhouden. De trimerotropis pallidipennis is een veelvoorkomende woestijnsoort, niets om zich zorgen over te maken, zegt entomoloog Jeff Knight uit de staat Nevada. De insecten zijn geen drager van ziekten, ze bijten niet en waarschijnlijk zullen ze ook geen schade veroorzaken aan het gebladerte.

Volgens Knight doet het fenomeen zich wel vaker voor wanneer de regio een natte winter of lente heeft gekend. De insecten groeien eerst in aantal in het noorden van Arizona en beginnen dan hun migratie in noordelijke richting, waarbij ze ook het zuiden van Nevada aandoen.

Ze worden aangetrokken door felwit ultraviolet licht, wat verklaart waarom ze ’s nachts zo prominent aanwezig zijn in het gokmekka. Wie de sprinkhanen op een afstand wil houden, doet er goed aan om zijn verlichting aan te passen, suggereren de autoriteiten.

Het kwam de laatste dertig jaar zo’n vier à vijf keer voor dat een dergelijke zwerm sprinkhanen zich van Las Vegas meester maakt, blijkt tot slot uit weersgegevens.

bron: Belga