Xandro Meurisse blikt terug op Tour: “Ongeval op trap kost me top twintig”

Xandro Meurisse (Wanty-Gobert Cycling Team) mag een van de revelaties van deze Tour de France genoemd worden. De 27-jarige West-Vlaming miste uiteindelijk met een 21e stek maar nipt de top twintig. “Jammer”, zegt hij. “Door een ‘ongeval’ op een stomme trap stootte ik mijn rug, waardoor die de voorbije dagen geblokkeerd zat en ik me niet honderd procent kon geven. Al onthoud ik wel het positieve, deze Tour was meer dan geslaagd.” Meurisse reed in de rit naar La Planche des Belles Filles naar een derde plaats en verder werd hij ook nog eens achtste en zevende. Hij finisht op een 21e plaats en is daarmee eerste landgenoot in het eindklassement, op 56:47 van winnaar Bernal, op ruim vijf minuten van Jesus Herrada die twintigste werd. Meteen na de etappe in Val Thorens was hij even ontgoocheld daarover. “Natuurlijk, vooraf mikte ik niet op een top twintig, maar als je er dan zo dichtbij bent, is dat wel jammer als je die plek net mist. Ik geloofde er wel in dat ik tussen top vijftien en twintig kon eindigen, maar plots speelde mijn rug op waardoor ik veel tijd verloor in de laatste ritten. Als ik zie welke wattages ik dan nog kon trappen in die laatste Alpenrit, dan had er meer in gezeten, maar die rug verpest het een beetje.”

“Het gebeurde heel stom”, legt hij uit. “Ik heb mijn rug gestoten tegen een trapleuning. We hebben geprobeerd om het zo goed mogelijk te behandelen, maar daar kan je niet veel aan doen. Het is iets stom, mocht ik de tijd terug kunnen draaien, dan was ik voorzichtiger, maar ik mag ook niet klagen. Ik verlies top twintig, maar Pinot verliest de Tour door een domme stoot. Op zich is mijn ‘ongeval’ dan niet zo erg, alleen is het jammer dat ik daardoor niet meer volledig op mijn best was.”







“Maar ik blik terug op een bijzonder goede Tour met de ploeg”, gaat hij verder. “We zijn een kleine ploeg met weinig middelen, maar we eindigen wel met acht in Parijs, Guillaume (12e) finisht in de top vijftien, we hebben ons getoond. Het enige dat ontbreekt is dat niemand van ons een trui heeft gedragen. Ik heb het geprobeerd die eerste dag, maar Greg Van Avermaet wilde die bollen ook (lacht) en dat siert hem als olympisch kampioen dat hij daar belang aan hecht. Ik ben zelf zeer tevreden over mijn prestatie, ik heb me getoond en als ik volgend jaar terug kom naar de Tour wil ik het op dezelfde manier aanpakken. Ik ga van de eerste tot de laatste dag alles geven en zit er eens een slechte dag tussen, dan is dat maar zo. Dan moet ik dat accepteren. Of ik mag dromen van top vijftien? Dat weet ik niet, ik weeg toch nog altijd een pak meer dan die echte klimmers en ik wil ook niet mijn sprint verliezen. Dat is iets waar we nog eens over kunnen nadenken de komende weken, maar nu gaat dat nog niet door mijn gedachten.”

Meurisse zal zijn nieuwe bekendheid ook verzilveren in na-Tourcriteriums. “Ik rijd maandag in Aalst, dinsdag in Roeselare, donderdag in Herentals en zondag Putte. Dan doe ik het weekje rustig aan met het oog op de BinckBank Tour en daarna rijd ik nog het criterium van Kortrijk. Daar kon ik niet ontbreken, ik ben er geboren en voor mijn thuispubliek zal het plezant zijn om me eens aan het werk te zien. Ik kreeg al vaak de vraag, veel meer dan andere jaren en dus kon ik er toch niet wegblijven.”

bron: Belga