WTA Palermo – Jil Teichman steekt toernooizege op zak

De Zwitserse Jil Teichmann (WTA 82) heeft zondag het WTA-toernooi in Palermo (250.000 dollar) op haar naam geschreven. De Zwitserse, het achtste reekshoofd op het Italiaanse gravel, versloeg in de finale het Nederlandse topreekshoofd Kiki Bertens (WTA 5). Na 1 uur en 53 minuten prijkte de 7-6 (7/3), 6-2 eindstand op het scorebord.

Voor de 22-jarige Teichmann is het de tweede WTA-titel. Twee maanden geleden opende ze haar palmares in Praag (gravel).

De 27-jarige Bertens blijft steken op negen WTA-titels. Dit jaar mocht ze al vieren in Sint-Petersburg (hard) en Madrid (gravel).

bron:Â Belga