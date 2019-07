WTA Jurmala – Anastasija Sevastova triomfeert in eigen land

De Letse Anastasija Sevastova (WTA 11) heeft zondag voor eigen volk het WTA-toernooi van Jurmala (gravel/250.000 dollar) gewonnen.

In de finale versloeg het eerste reekshoofd de Poolse qualifier Katarzyna Kawa (WTA 194). Het werd 3-6, 7-5 en 6-4 na 2 uur en 9 minuten tennis.

Voor de 29-jarige Sevastova is het haar vierde WTA-titel na Boekarest 2018, Mallorca 2017 en Estoril 2010.

De 26-jarige Kawa speelde haar eerste finale. Na twee zeges in het kwalificatietoernooi plaatste ze zich voor de hoofdtabel. Daar versloeg ze in de eerste ronde Ysaline Bonaventure (WTA 109) met 2-6, 6-4 en 6-1.

bron:Â Belga