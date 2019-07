Trump opnieuw onder vuur voor het voeren van haatcampagne

De Amerikaanse president Donald Trump is opnieuw in opspraak gekomen voor racistische uitlatingen, deze keer tegen de Elijah Cummings, een zwart Democratisch parlementslid uit Maryland. Hij tweette zaterdag dat Cummings’ stad Baltimore degoutant is en geteisterd wordt door ongedierte, en dat niemand er wil wonen. De Democraten beschuldigen hem ervan een haatcampagne te voeren met zijn racistische uitspraken, Trump ontkent dat zondag. Trump vergeleek Cummings’ district, waar voornamelijk zwarten wonen, met de Amerikaans-Mexicaanse grens. “Zoals vorige week werd bewezen tijdens een bezoek van het Congres, is het druk aan de grens maar is alles er proper, efficiënt en goed geregeld. Het district van Cummings is een degoutante puinhoop die geteisterd wordt door ratten en ongedierte. Als hij meer tijd zou doorbrengen in Baltimore, zou hij misschien kunnen helpen om die zeer vuile en gevaarlijke plek op te kuisen.”

Cummings reageerde al snel door zijn district te verdedigen, en ook andere Democraten, onder wie leider van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, laakten Trumps racistische uitspraken.

“Er is niets racistisch in openlijk te zeggen wat de mensen al weten, dat Elijah Cummings vreselijk werk geleverd heeft voor zijn district en voor Baltimore zelf”, tweette Trump. “De Democraten spelen telkens de kaart van het ras als ze niet kunnen winnen met feiten. Schaam jullie!” Eerder tweette Trump ook al dat de Democraten zeer weinig gedaan hebben “voor de geweldige Afro-Amerikaanse mensen in dit land”.

De discussie herinnert aan die over de uitlatingen van Trump over “the squad”, de vier vrouwelijke Congresleden uit minderheidsgroepen die volgens Trump maar moeten terugkeren naar hun eigen landen waar alles misloopt in plaats van commentaar te hebben op de VS. Opvallend detail: drie van hen zijn geboren in de VS, de vierde -Ilhan Omar- kwam als kind als vluchteling naar de VS en werd geneutraliseerd. Ook toen beweerde Trump dat hij niet racistisch was, en ook verschillende Republikeinen hebben hem daarin verdedigd.

bron: Belga