Tour de France – Julian Alaphilippe wint de Superstrijdlust

De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick.Step) heeft de Superstrijdlust gewonnen, de prijs voor de meest aanvalslustige renner van het peloton. Dankzij de prijs krijgt Alaphilippe, vijfde in de stand, toch nog de kans om op het podium te staan bij de aankomst op de Champs-Elysées zondagavond. De 27-jarige Alaphilippe won de derde etappe in Epernay en de tijdrit in Pau en wist de gele trui 14 dagen te dragen, tot hij die vrijdag, twee dagen voor de aankomst in Parijs, moest afgeven aan Egan Bernal.

Ook Thomas De Gendt werd genomineerd voor de prijs, maar moet het dus afleggen tegen de Fransman.

bron: Belga