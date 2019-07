Tour de France – Egan Bernal rijdt in geel naar Parijs

Egan Bernal (Ineos) wint zondag, zonder ongelukken, zijn eerste Ronde van Frankrijk. De Colombiaan begint aan de 21e en laatste rit tussen Rambouillet en de Champs-Elysées in Parijs met een voorsprong van 1:11 op zijn Britse teamgenoot Geraint Thomas, de Tourwinnaar van 2018. De Nederlander Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) is derde op 1:31. Dat wordt in principe ook het podium van de 106e Tour aangezien de slotetappe doorgaans eindigt op een massasprint. De 22-jarige Bernal startte als een van de topfavorieten aan de Tour maar moest tot vrijdag, en de geneutraliseerde etappe naar Tignes, wachten om het geel te veroveren. Hij pakte het begeerde kleinood toen over van de Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick.Step). Die brak in de Alpen en zakte weg naar plaats vijf.

Voor Bernal wordt het zijn eerste eindzege in een Grote Ronde. Vorig jaar werd hij bij zijn Tourdebuut vijftiende. Eerder dit seizoen zegevierde Bernal ook al in de Ronde van Zwitserland en Parijs-Nice. Hij wordt overigens de eerste Colombiaan op de erelijst van La Grande Boucle.

De slotrit naar de Franse hoofdstad is 128 km lang. De renners beginnen eraan om 18u10. Ruim drie uur later worden ze aan de finish verwacht. De Slovaak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) draagt het groen, de Fransman Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) de bolletjestrui.

bron: Belga