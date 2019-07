Tour de France – Egan Bernal is dolgelukkig na eindzege: “Een vreugde die ik niet kan beschrijven”

Egan Bernal kroonde zich zondag tot jongste naoorlogse Tourwinnaar. Na afloop van de slotrit naar de Champs-Elysées was de 22-jarige Colombiaan overmand door emoties. “Dit is ongelooflijk”, begon hij. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb de Tour gewonnen. Ik ga enkele dagen nodig hebben om dat werkelijk te kunnen bevatten. Ik heb mijn familie al gezien en wil ze zo snel mogelijk omhelzen. Ik voel een vreugde, die ik niet kan beschrijven. Dit is de eerste eindzege voor Colombia. Veel landgenoten hebben het al eerder geprobeerd. Deze sport heeft een enorme traditie in ons land. We hebben al een Giro en een Vuelta gewonnen en enkel een Tour ontbrak nog in het rijtje. Colombia verdient dit. Ik ben blij mijn land dit te kunnen schenken.”

bron: Belga