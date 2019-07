Tomorrowland – Nederlands Metropole Academy orkest speelt danceklassiekers op Tomorrowland

Ter ere van 15 jaar Tomorrowland stond zondag, op de laatste dag van deze editie, het Symphony of Unity op de Lotus Stage. De meer dan 60 muzikanten speelden de bekendste danceklassiekers onder leiding van dirigent Dirk Brossé, en dat kon het publiek goed smaken. Voor een overvolle weide speelden de muzikanten van de Nederlandse Metropole Academy nummers als “Insomnia” van Faithless, “Synrise” van Goose en “Sky and Sand” van Paul Kalkbrenner. Ook de Tomorrowland Hymn die Hans Zimmer componeerde voor de tiende verjaardag van het festival in 2014 werd gespeeld.

Het is niet de eerste keer dat Brossé op Tomorrowland staat met een orkest. In 2015 dirigeerde hij nog het Belgisch nationaal orkest op het festival.

Normaal speelde de Symphony of Unity op de Freedom stage, maar nadat een deel van het dak deels instortte werd het optreden verplaatst naar de Lotus Stage.

bron: Belga