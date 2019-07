Tomorrowland – DJ Snake sluit kletsnatte tweede dag van Tomorrowland af

DJ Snake heeft op de mainstage dag twee van het tweede weekend van Tomorrowland afgesloten. De constante regen hield de festivalgangers niet tegen om er een groot feest van te maken. Nadat de MainStage zaterdagmiddag geopend werd door Claptone voor een bescheiden publiek onder hevige regen, passeerden later op de dag nog Oscar & The Wolf en Benny Benassi de revue. Oscar & The Wolf brachten hun live show op hun eigen stage. De duidelijk geëmotioneerde zanger droeg zijn show op aan zijn overleden neef. Benny Benassi gaf dan weer het beste van zichzelf op de recent omgebouwde Freedomstage.

Het feest werd ’s avonds pas echt op gang getrokken aan de MainStage met Salvatore Ganacci, Fisher en David Guetta. Ondanks de onophoudelijke regen bleef de sfeer optimaal onder de festivalgangers. De MainStage werd afgesloten door de Belgische broers Dimitri Vegas & Like Mike, gevolgd door DJ Snake.

Armand van Helden sloot de nieuwe Lotus Stage af terwijl Bliss de Orangerie afsloot. Tom Staar mocht dan weer de Freedom Stage afsluiten. Dit keer stond het publiek daar in de regen nadat het podium omgebouwd werd tot een openlucht stage nadat een deel van het dak verzakte begin deze week.

Ondanks de aangekondigde staking van zaterdag 28 juli, reden alle treinen van en naar het festival zoals voorzien. “De hevige regenval van zaterdag heeft niet voor extra overlast gezorgd”, zegt woordvoerster van het festival, Debby Wilmsen.

Zondag staan onder meer nog Jax Jones, Netsky en Lost Frequencies op het programma.

bron: Belga