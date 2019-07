Takeaway voert overnamegesprekken met Just Eat

Maaltijdbedrijf Takeaway voert overnamegesprekken met zijn Britse branchegenoot Just Eat. Dat maakte de onderneming in een formele verklaring bekend, waarbij werd aangegeven dat er geen zekerheid is dat het tot een formeel bod komt. Op 24 augustus uiterlijk om 17 uur (Britse tijd) moet Takeaway volgens de Britse beursregels bekendmaken of het de intentie heeft om een bod te doen, of dat er geen bod volgt. Die deadline kan overigens wel verschoven worden. Volgens de Britse zender Sky zou de fusie van Just Eat met Takeaway een waarde hebben van 9 miljard pond (10 miljard euro). Ook het Zuid-Afrikaanse Naspers en Uber zouden volgens Sky interesse hebben gehad in Just Eat.

Een woordvoerder van Takeaway zei desgevraagd dat de gesprekken met Just Eat “al enige tijd” aan de gang zijn. Hij wilde dat verder niet specificeren. “Verdere mededelingen worden gedaan als dat nodig is.”

Half februari stelde de activistische aandeelhouder Cat Rock Capital Management van Just Eat nog dat de onderneming een fusie aan zou moeten gaan met Takeaway. Volgens Cat Rock zou dat de beste manier zijn voor Just Eat om getalenteerde bestuurders aan te trekken, met de expertise om de concurrentie aan te kunnen met rivalen.

Daarbij wees Cat Rock er op dat Jitse Groen, de topman van Takeaway, had aangegeven dat het Verenigd Koninkrijk een van de beste markten in Europa is en dat hij actief wil zijn in consolidatie daar. Groen zei later tegen de website Financial News niets te zien in een eventuele fusie met Just Eat, waarmee hij reageerde op de open brief van Cat Rock.

Bron: Belga