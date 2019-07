Opnieuw komen tienduizenden mensen op straat ondanks manifestatieverbod

Na de gewelddadige confrontaties gisteren zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen in Hongkong. De demonstratie vindt plaats in het district Sheung Wan, in het centrum van de Chinese administratieve regio. Aangezien de politie geen fiat heeft gegeven voor de manifestatie verwachten waarnemers dat het opnieuw tot confrontaties zal komen met de ordediensten. Honderdduizenden mensen manifesteren sinds weken in Hongkong tegen een wet die de uitlevering van verdachten van misdrijven aan China toelaat. De regionale regeringsleider Carrie Lam heeft de wet ondertussen “dood” verklaard, maar de manifestanten eisen dat ze formeel wordt ingetrokken.

De voormalige Britse kolonie is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.







Ook zaterdag kwam het opnieuw tot confrontaties tussen de betogers en de politie. Agenten schoten onder meer traangas af naar de manifestanten.

Bron: Belga