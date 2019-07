Opnieuw aardbeving in de buurt van Athene

In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene heeft zondag een aardbeving plaatsgevonden, die tot in de hoofdstad voelbaar was. Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers, aldus het Grieks geodynamisch instituut. Op 19 juli was er ook al een aardbeving met een magnitude van 5,3 in de buurt van Athene. Het epicentrum van de beving met een magnitude van 4,2 lag 23 kilometer ten noordwesten van de Griekse hoofdstad.

“Er is geen enkele reden om ongerust te zijn, dit is een normale reactie op de beving negen dagen geleden”, aldus de directeur van het geodynamisch instituut.

Bij de beving van 19 juli, die zich eveneens op 23 kilometer ten noordwesten van Athene bevond, waren er verstoringen op de telefoonlijnen en stroomonderbrekingen in de stad. Bij de beving van zondag zijn er geen berichten over schade of gewonden.

Griekenland ligt op verschillende geologische breuklijnen, waardoor er wel vaker aardbevingen zijn, meestal zonder slachtoffers. In juli 2017 kwamen op het eiland Kos wel twee mensen om het leven en was er veel schade door een beving van 6,7 op de schaal van Richter.

De laatste zware aardbeving in de regio van Athene vond plaats in 1999. Bij een beving met een magnitude van 5,9 kwamen toen 143 mensen om het leven.

Bron: Belga