Kicker roept Marco Reus uit tot Speler van het Jaar

Marco Reus is door het Duitse gerenommeerde voetbalblad Kicker uitgeroepen tot Speler van het Jaar, zo werd vandaag bekendgemaakt. De aanvoerder van Borussia Dortmund, waar hij komend seizoen ploegmaat is van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, vond vorig seizoen in de competitie zeventien keer de weg naar de netten en greep met de Borussen maar nipt naast de landstitel. Van de stemgerechtigde journalisten kreeg hij 158 stemmen, 37 meer dan toptalent Kai Havertz (121) van Bayer Leverkusen. Joshua Kimmich van Bayern München werd derde met 35 stemmen. Witsel eindigde met drie stemmen op een gedeelde achttiende plaats.

Jürgen Klopp veroverde met Liverpool de Champions League en werd daarvoor verkozen tot Coach van het Jaar. Eerder werd de Hongaar Peter Gulacsi verkozen tot Doelman van het Jaar. In die categorie is de doelman van RB Leipzig de opvolger van Koen Casteels.







Op de erelijst volgt Reus collega-international en Real Madrid-middenvelder Toni Kroos op. Zijn naam staat nu twee keer op het palmares, eerder kreeg hij de onderscheiding al in 2012. “Ik zie dit als een bekroning voor mijn prestaties in de voorbije twee seizoenen”, liet Reus noteren. “Het is lastig als je moet terugkeren na een zware blessure (Reus scheurde in 2017 zijn kruisbanden, red). Het feit dat ik nu verkozen werd tot Speler van het Jaar is een bewijs dat ik tijdens mijn revalidatie de juiste keuzes gemaakt heb.”

bron: Belga