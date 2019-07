Jonge Belgian Cats moeten brons aan Spanje laten

De Belgische basketbalvrouwen hebben op het WK U19 in Thailand naast een bronzen medaille gegrepen. De jonge Belgian Cats verloren de troostfinale in Bangkok tegen Spanje met 58-52. De Cats plaatsten zich op het WK als groepswinnaar voor de achtste finales. Het team van Arvid Diels klopte in zijn poule achtereenvolgens China (64-52), Argentinië (69-43) en Mali (69-40). In de achtste finales lieten de Belgen vervolgens geen spaander heel van thuisland Thailand (88-47), waarna ze in de kwartfinales ook Japan (63-43) vlot versloegen. Maar in de halve finales waren de Verenigde Staten te sterk met 67-59.

Deze generatie Belgian Cats pakte twee jaar geleden de Europese titel bij de U18.







Australië en de VS strijden later vandaag om het goud. De VS verloor bij de vorige editie de finale tegen Rusland, maar won de zes toernooien voordien.

bron: Belga