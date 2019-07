Federale formatie – Rondetafel is afgelopen

De rondetafel die de federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zondagavond hadden samengeroepen is na een kleine drie uur afgelopen. Open Vld verliet het Brusselse Egmontpaleis via de voordeur. De andere partijen kozen voor de achteruitgang, om de aanwezige pers te ontwijken.

Langs Vlaamse kant namen N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen deel. Aan Franstalige kant was dat MR en PS. Ecolo liet kort voor de vergadering weten niet te willen deelnemen, omdat de visie van de partij te ver van die van N-VA ligt.

Over de inhoud van het gesprek komt voorlopig weinig informatie naar buiten.

bron:Â Belga