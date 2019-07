Federale formatie – Onderhandelaars aangekomen op het Egmontpleis

De onderhandelaars die werden uitgenodigd door de twee federale informateurs zijn zondag om 18 uur aangekomen op het Egmontpaleis in Brussel. Groen is erbij, Ecolo niet. De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders houden zondagavond een rondetafelgesprek. Lang Vlaamse kant nemen N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen deel. Aan Franstalige kant is dat MR en PS.

Vande Lanotte en Reynders willen de deelnemende partijen wellicht een nota voorleggen die een preformatie moet opstarten. De deelnemers hadden de instructie gekregen om met de wagen of de taxi te komen, om lastige vragen te vermijden. Enkel Theo Francken (N-VA) had die nota schijnbaar niet gekregen, maar ook hij liet zich niet tot forse uitspraken verleiden.

bron: Belga