Federale formatie – Groen schuift mee aan bij rondetafel

Groen gaat in op de uitnodiging van informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders voor het rondetafelgesprek dat zondagavond rond 18 uur zou starten. Dat meldt de partij kort voor de start van die vergadering. Partijvoorzitster Meyrem Almaci beklemtoont dat het “eigenlijk gaat om een vergadering tussen PS en N-VA, zodat die eindelijk praten”. De partij vraagt verder dat er, voor het verdere verloop van de informatieronde, duidelijkheid komt en onderlijnt tegelijk dat deze rondetafel “logischergewijs geen voorbode is van een coalitie”. Over een deelname van de Franstalige zusterpartij Ecolo aan het gesprek, zegt Groen niets. “Net als Ecolo is onze ambitie duidelijk: we willen samen een zo progressief mogelijke federale coalitie”, klinkt het wel. “Groen wenst zo snel mogelijk voortgang in de formaties en zal samen met Ecolo haar federale positie bepalen op basis van het inhoudelijk project.”

Sommige media meldden in de loop van zondag dat Ecolo niet zal komen.

De partij zegt benieuwd te zijn welke oplossingen woorden voorgesteld, en somt zelf thema’s als klimaatambitie, eerlijkere belastingen, sociaal beleid en pensioenen op.

bron: Belga