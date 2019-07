Federale formatie – Ecolo laat rondetafel met andere onderhandelaars schieten

Omstreeks 18 uur zitten de onderhandelaars van verschillende partijen met de federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders. De Franstalige groenen van Ecolo zijn daar niet bij. Dat bevestigen ze zelf kort na 18 uur in een communiqué. “In volledige samenhang met wat we hebben meegedeeld aan de informateurs bij de verschillende ontmoetingen, neemt Ecolo niet deel aan deze ontmoeting”, klinkt het. Als reden geeft de partij dat “we de tegenpool zijn van de NV-A (sic): visie op de samenleving, methodes, prioriteiten…”. De partij vindt dat zich verbinden aan de Vlaams-nationalisten “niet de minste optie is”. “Met hen onderhandelen over een nota die kan dienen als basis voor toekomstige preformatieonderhandelingen die moeten leiden tot een meerderheid met Ecolo en NV-A heeft dus geen enkele zin”, zegt covoorziter Jean-Marc Nollet in het korte persbericht.

De Franstalige groenen geven wel nog mee dat ze beschikbaar blijven “om te antwoorden op elke andere vraag van de koninklijke informateurs”.

Kort voor 18 uur had zusterpartij Groen laten weten dat zij wel deelneemt aan de rondetafel.

bron: Belga