Extreme weer speelt Sfinks Mixed parten

Door het extreme weer heeft het gratis wereldmuziekfestival Sfinks Mixed in Boechout dit jaar fors minder bezoekers opgetekend. Zondag rond 20 uur stond de teller op 50.500, terwijl het vierdaagse evenement vorig jaar afklokte op 102.500 aanwezigen. Nog tot 22 uur kunnen muziekliefhebbers het festivalterrein betreden.

Zoals elk jaar stond Sfinks Mixed vanaf donderdag tot en met zondag/vandaag in het teken van diverse artiesten en activiteiten voor jong en oud. Op de affiche prijkten voor deze editie onder anderen Tropkillaz, Orchestra Baoba, Slongs, The Tune, Abreu y Havana D’Primera en Leki.

Door het extreme weer van de voorbije dagen lag het bezoekersaantal dit jaar echter de helft lager dan vorig jaar. “Donderdag en vrijdag hadden we zeer hoge temperaturen en werd de mensen aangeraden om niet buiten te komen. We zagen dan ook dat bezoekers pas heel laat naar het festival kwamen”, zegt coördinator Patrick De Groote. “Zaterdag en zondag was het dan frisser, maar viel er heel veel regen. Het waren dus vier dagen van extremen.”

Toch blikt De Groote tevreden terug op het verloop van het festival. “We hebben heel fijne concerten, het publiek lijkt het tof te vinden en de artiesten zijn tevreden. Het was een hele fijne editie”, zegt hij. “Er waren ook geen bijzondere incidenten. Door de hitte moest het Rode Kruis op donderdag en vooral vrijdag wel een aantal mensen verzorgen, maar het bleef binnen de perken.”

bron: Belga