EK mountainbike: Githa Michiels eindigt als zevende, Zwitserse Jolanda Neff verlengt titel

Githa Michiels is in het Tsjechische Brno op de zevende plaats geëindigd op het EK mountainbike. De Zwitserse Jolanda Neff ging net als vorig jaar met het goud aan de haal. Neff reed na zeven rondes van 4,1 kilometer na 01u30:08 over de meet. De Oekraïense Yana Belomoina volgde als tweede op 2:52, voor de Duitse Elisabeth Brandau (op 3:05). De 36-jarige Michiels, die in 2018 in Glasgow nog derde werd, klokte 01u34:15 en was 04:07 trager dan de winnares.

Later vandaag volgt de wedstrijd bij de mannen. Jens Schuermans en Kevin Panhuyzen verdedigen de Belgische eer. Ook van de partij is de Nederlander Mathieu van der Poel.







bron: Belga