Drie doden bij schietpartij in zuiden van Frankrijk

Bij een schietpartij in de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn zondagavond drie mensen omgekomen. Een persoon raakte gewond. Over de aanleiding voor de schietpartij bestaat voorlopig geen duidelijkheid, zo is vernomen van een bron dichtbij het dossier. Eén van de doden is een vrouw die met een scooter reed en getroffen zou zijn door een verdwaalde kogel, aldus diezelfde bron. Volgens de plaatselijke krant Var-matin deden de feiten zich voor in Ollioules, niet ver van Toulon, om iets voor 20 uur ter hoogte van een benzinestation. Het blad meldt voorts dat een koppel vakantiegangers per ongeluk betrokken raakte bij het incident.

Bron: Belga